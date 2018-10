Tavaszi vihar döntött egy fát a Holt-Marosba - tegnap kiemelték, jelezte olvasónk

Fotó: Tudósító | Helga

A jó megoldásról is be kell számolni, nem csak a problémákról, véli olvasónk, aki korábban jelezte: tavaszi vihar döntött egy fűzt a Holt-Marosba, azóta is ott van. Most arról értesítette portálunkat: a Holt-Marosba bedőlt fűzfát a tegnap kiemelté és eltávolítottá- Idén tavasszal egy vihar következtében bedőlt egy termetes fűzfa a Holt-Maros II. szakaszán a vízbe, és szegény fa azóta is ott ázik - kezdte levelét újszegedi olvasónk, Helga, aki képet is küldött a szerencsétlenül járt növényről. Azt írja, nincs gazdája az eltávolításnak, tavasz óta nem tett lépést ez ügyben senki.Hozzáteszi, a történteknek egyedül a halak örülhetnek, jó kis búvóhely lehet a kellemes sötét lombtető a fejük felett...