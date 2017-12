Telefonfülke, telefon nélkül - de a széltől legalább megvéd - fotó

Fotó: Vida-Szűcs Imre

Miért nem viszi el a szolgáltató, ha már ki lett "belezve"? Lehet, hogy azt sem tudják, hogy még létezik. Valahol egy régi listán biztosan szerepel az Invitel adatbázisában, de kit érdekel, hogy mi van vele...

Fotó: Vida-Szűcs Imre

Mindenesetre szépen világít benne a lámpa, és az üvegei is épek. Lehet benne mondjuk olvasni, telefonálni - mobillal -, várakozásra is kitűnő hely a hűvös időben. Ha becsukjuk az ajtót, a széltől megvéd.Végül is, maradhat. Elfér.