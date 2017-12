Töltött káposzta, ahogy még soha nem látta - fotók

Úgy gondoltam, feldobom vele a karácsonyt, mert sok embernek semleges ez az ünnep, és valóban sokaknak jó kedve lett - írta olvasó-tudósítónk. A recept rendkívül egyszerű: elég a fotóra nézni, és máris tudjuk, hogyan készült az ünnepi fogás.

Fotó: olvasó-tudósító/Kecsmár Ádám

Különleges gasztronómiai meglepetéssel dobta fel a szegediek karácsonyát Kecsmár Ádám, aki a Szegeden láttalak oldalra töltötte fel sajátosan elkészített töltött káposztáját. -

Ha már ünnepi menü, ne maradjanak édesség nélkül: egy másik klasszikus nem szokványos fotójával is kedveskedünk olvasóinknak. Eddig nem tudtuk, hogy nagyanyáink kezéből is sütnek bejglit - és ne felejtsük el, hogy aki a kezünkből eszik, az a lábunkból is fog.