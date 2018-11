Trolitolással indult a reggel Szegeden: a Bakay-n és a Bartók téren is az utasok segítettek a járműveken - fotók

Fotó: Olvasónk

Fotó: Olvasónk | Zsuzsanna

Fotó: Olvasónk | Zsuzsanna

Fotó: Olvasónk | Zsuzsanna

Nem csak nekünk indul a reggel a nehezen: ma két trolinak is igen rossz napja volt, legalábbis a reggelük nem sikerült túl fényesen. Nem tudott elindulni a Bartók téri megállóból az egyik, és mivel itt az út egy sávra van szűkítve, az utasok tolták arrébb a járművet, hogy legalább itt kevésbé duguljon be az utca.A "dugulás-elhárításon" dolgoztak a 8-as troli utasai is reggel a Bakay Nándor utcában, ahol szintén megadta magát egy csápos jármű.A helyzetet súlyosbította a túloldalon, az út szélén parkoló autó, így nem csak a troli mögött araszolt mindenki, hanem a szembeforgalom is elvérzett.Ennek köszönhetően már a Bakay végén lévő körforgalomban se lehetett közlekedni.