Tűz ütött ki Újszegeden, a hídról is látszott a füst - olvasói fotók

Fotó: olvasó-tudósító/Katona István

"Újszegeden a Kendergyári utcában délután 3 óra előtt valamivel tűz ütött ki egy családi ház udvarában. A tűz füstje nem sokkal ésőbb a belvárosi hídról is látszott! Amire persze mindenki felfigyelt" - írta olvasónk, Szemendri Máté, aki fotót is küldött. Katona István is lefotózta a magasra szálló füstöt, és látta nagy erőkkel kivonulni a tűzoltókat.A katasztrófavédelemtől megtudtuk: a Lövölde utcában gyulladt fel egy gazos, füves terület, de ingatlanokat nem veszélyeztetett. A lángokat a tűzoltók eloltották.

Fotó: olvasó-tudósító/Katona István

Fotó: olvasó-tudósító/Szemendri Máté

A legjobb tudósításokért fizetünk!



A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. További részletek itt.

Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az online@delmagyar.hu e-mail címre vagy használja a lentebb található beküldő modulunkat ! Ha történik valami különös, valami rendkívüli a környezetében, ha szemtanúja egy balesetnek vagy egyszerűen csak nem tud elmenni valami mellett szó nélkül, akkor küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót.A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak.