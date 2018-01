Ugye Önt is csapta már le sárral busz munkába menet? Biztos, hogy nem ilyen gondolatai támadtak - olvasónktól tanulhat!

Nem indult jól a reggele olvasónknak. Nem csak az esővel kellett megküzdenie, hanem egy mellette elhaladó busszal is, ami mindent és mindenkit lecsapott a sáros vízzel, akit csak ért. Ilyen biztos Önnel is történt már, de kevesen vagyunk, akik ilyen kreatívan tudják megfogalmazni érzéseiket az esettel kapcsolatban, mint ahogy olvasónk is tette. Mutatjuk!

Kedves sofőr Uram!



Nem ismerjü egymást. Számodra én csak egy sötét szürke folt lehetek az út szélén, egy januári reggelen a Kossuth Lajos és a Párizsi örút kereszteződésénél. Elmondom, hogy reggel frissen "boxoltam" a cipőmet, s élére vasaltam az ingemet. Enni e hajnalban nem ettem, mert a munkahelyem kegyetlen, s korán kell érkezzek. Nehezen indul a reggel a munkás embernek, kedve nem jó, háborog mint mélysége a tengernek. Ilyen ez a durva hajnal, ez mókuskeré élet. Sétálok az út szélén a járdán, mit sem sejtve, beszélgetve, kolléganőmnek teszem-veszem a szépet.



Ekkor egy ismerős hang csapja meg a fülem. Hátra nézek…egy Ikarusz dübörgő moraja, egy szörnyű, rémes hang, amihez tárgyat társíthatok. Egy gépállat, ami keresztültépi magát a januári viharon. Az esőcseppek szélvédőjén szétrobbannak és dől az oldaláról a sáros víz. Szüntelenül szórja fényét reflektora, mi messzire bevilágítja az esőpárát, s fénye táncol a furcsa téli égszakadásban. Ó! És a sár, amit felver az út szélén. A szennyvíz, a gané. A szörny nem válogat. Legyen az hivatalnok, orvos, vagy főállású anyuka. Nem válogat. A vadállat, amit egy ismeretlen irányít a gyomrából nincs tekintettel áldozataira. Sorba szedi azokat, akik akaratlanul dőlnek mint a rohadt nád a kanális végén. Hiába mossá lucfenyő illatú öblítővel az ingjüket, hiába használjá esernyőjüket pajzsként, hiába van a kezükbe mobiltelefon vagy fényképezőgép. A szörny szüntelen szedi áldozatait. Amint meglát egy vétlen gyalogost, sebességét megnöveli, üvölt a motor, bőg a kipufogó. Az irányító szemei vérben forognak, fogait összeszorítja, vicsorog. Időben elrántja a kormányt, hogy a pocsolyába belevezesse járművét. Sikerül neki, célját eléri. A sarat a magosba alaposan felveri.



Üvölt a sofőr, diadalittasan végigszáguld a hosszú saras pocsolyán. Tekintetével az eredményét végig íséri. Fejében végigmegy: „Újabb rekord, 180 cm magasra csaptam fel a sarat". Ablakára egy filc tollal újabb rovást rak. 2 áldozat. „Ezzel a kanyarral ennyinek tettem tönkre a napját. Vajon kapok-e serleget vagy dicséretet érte?"



A sértettek felocsúdnak. Arcomat meg törlöm, fogaim özött érzem, hogy ropog a homok. Kasmír ingemről egy átázott cigicsikket lesöprö , lábamról szétroncsolódott faleveleket letörlö . Utána nézek a távolba, de az elkövető szinte azonnal elillant. Mint aki jól végezte dolgát. Megtette, mit megkövetelt tőle a haza.



Munkahelyemre beballagok, a sarat magamról lecsutakolom. Sírjak vagy nevessek? Tudod mit: inkább nevetek, ha tudom, akkor ezzel büntetlek.



Tudod én nem vagyok egy hívő ember, nem keresztelkedtem, de ha van isten majd ő tégedet megbüntet. Ha legközelebb megfázol, s lázasan az ágyadba betáncolsz tudd, hogy az miattam van. Ha reggel beütöd a lábujjad az ágy sarkába s örmöd elhagyja azt, tudd, hogy az miattam van. Ha sót teszel véletlen a ávédba és úgy szűrcsölöd bé azt, tudd, hogy az miattam van. Ha nem örög a vekkered és a munkából elkésel tudd, hogy az miattam van. Mérgemet lenyelem, munkámat elvégzem, az életem tovább megy.



Legközelebb ha te nem akkor én óvatosabb leszek, s az út másik oldalára, hol pocsolyát nem lelsz én oda átmegyek - írta olvasónk, akinek ez úton is gratulálunk, hogy a pokolian indult reggel ellenére ilyen összeszedetten tudott az esetről beszélni.



Bár csak a saját nevünkben tudunk beszélni, rögtönzött közvélemény-kutatásunk eredménye az lett, egyikőnk se tudta volna ilyen szépen megfogalmazni a helyzet súlyosságát.



Legyen Ön is a tudósítónk! A legjobb tudósításokért fizetünk!



A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. További részletek itt.

Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az



A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak. Olvasóból tudósító Érdekeset látott?



Eddig beküldöttek » - írta olvasónk, akinek ez úton is gratulálunk, hogy a pokolian indult reggel ellenére ilyen összeszedetten tudott az esetről beszélni.Bár csak a saját nevünkben tudunk beszélni, rögtönzött közvélemény-kutatásunk eredménye az lett, egyikőnk se tudta volna ilyen szépen megfogalmazni a helyzet súlyosságát.Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az online@delmagyar.hu e-mail címre vagy használja a lentebb található beküldő modulunkat ! Ha történik valami különös, valami rendkívüli a környezetében, ha szemtanúja egy balesetnek vagy egyszerűen csak nem tud elmenni valami mellett szó nélkül, akkor küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót.A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak. hirdetés hirdetés hirdetés