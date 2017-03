Újraindul a nagy magnóliafa-fotózás! Küldje el fotóját, szelfijét!

Virágba borult a szegedi Széchenyi téri magnóliafa. Mint minden évben, most is sokan fotózzák. Ha Ön is köztük van, mutassa meg nekünk a fényképeit!





A fa tavasszal, lombfakadás előtt nyíló liliomra hasonló fehér, pasztellszínű virágai sokakat megállítanak Szeged belvárosában. Kínai buddhista szerzetesek több mint ezer éve termesztenek magnóliákat. Úgy vélik, a fák fehér virágai a tisztaságot szimbolizálják. Ha Ön is fotózta a virágzó fát, küldje el nekünk! A beküldött fotókból galériát készítünk. Addig is kedvcsinálónak, íme kollégánk fotósorozata.



Magnóliafa-fotózás 2017



Legyen Ön is a tudósítónk!



Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az



A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak. Túlzás nélkül állítható: a delmagyar.hu egyik legsikeresebb vállalkozása az évről évre újrainduló magnóliafa-fotózás. 2012-ben vártuk először fotóikat, akkor közel 300 darab érkezett. 2 éve is több mint százan küldték el fotóikat, így idén joggal reménykedhetünk, hogy sok munkát adnak szerkesztőinknek, és elárasztanak minket szebbnél szebb fotóikkal!