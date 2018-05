Űrhajós a Kárászon - vajon a Mars teret, az Űrhajós utcát, vagy a lebontott szegedi űrállomást kereste?

Űrhajósunk a Dómnál is feltűnt, azt mondta, Houstont keresi. Fotó: olvasó-tudósító/Gellérfy Zsombor

Olvasó-tudósítónk egy hete látta először a szegedi Kárász utcán az űrhajóst, aki szóba elegyedett a járókelőkkel - azóta feltűnt már az Árkádban is, és olvasónk többször látta másutt is felbukkanni városszerte.A Szegeden láttalak oldalra feltöltött képek alatt hosszan találgatják a kommentelők, vajon mit kereshetett: felmerült a Mars tér, az Űrhajós utca és a szegedi űrállomás is -, de ezt az űrhajós nem biztos, hogy tudta.Korábban, lehet, hogy azon keresztül jár át, ez esetben jármű sem kell a közlekedéshez - de akkor mivégre a szkafander? Számos érdekes kérdés felmerül, várjuk olvasóink ötleteit is - hátha valaki tényleg tudja, miért éppen a napfény városa lett az új űrprogram célpontja.