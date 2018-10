Vajon mit követett el Patrik, hogy ilyen csúnyát üzentek neki egy ezresen?

Üzentek már Önnek ezresen? Hát ilyen csúnyát? Vajon mit tett Patrik, amiért ezt érdemelte? Megannyi kérdést vet fel ez a bankjegy, amelyre kék tollal - hogy menjen a színéhez is - egy péniszt rajzoltak a Patrik név mellé. Feltételezzük, az ismeretlen művész azt akarta kifejezni, hogy valami miatt nincs megelégedve a megszólítottal. Az is lehet, hogy egyszerűen aláírta a művét, amely igazán vászonra kívánkozott volna. Milyen kár, hogy nem akadt más a kezébe, csak ez az ezres.Aggodalomra semmi ok, ettől még fizetni lehet a bankjeggyel. Bár ha megnézi, akinek adjuk, nem biztos, hogy kiszolgálnak. Vagy beengednek. Vagy nem ütnek meg.