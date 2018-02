Árokba csúszott autók, hóátfúvás és útlezárások a havazás miatt - fotók

Ha Önnek is van fotója a megyei hóhelyzetről, küldje el nekünk!

Makón is dolgozott a traktor. Fotó: Szabó Imre

az utak, kerékpárutak járhatóvá tételéről a kommunális kht. gondoskodik – tudtuk meg a városházán. Már hétfőn alásóztak, kedden kora reggel pedig megkezdődött a hó és az olvadt csapadék dúrása. A cég vezetője, Nagy Nándor azt is elmondta, 120 kilométernyi útról és 22 kilométernyi kerékpárútról van szó; az előbbieket 5, az utóbbiakat 3 géppel tisztítják. 15-20 közmunkás pedig a fontosabb középületeket síkosságmentesíti kézi erővel. Ahogyan lenni szokott, most is vannak panaszok, a társasághoz azonban az ilyenkor szokásosnál jóval kevesebb futott be.

Már hétfőn este elkezdtük sózni az önkormányzat kezelésébe tartozó utakat, két nagyobb és két kisebb géppel, valamint a járdákat. Vastagon alásóztunk mindenütt

A kórház környékét és a kerékpárutakat is folyamatosan takarítjuk, mert fontos, hogy a vásárhelyiek minél biztonságosabban közlekedhessenek

Szentesen is dolgoztak a gépek. Fotó: Králik Emese

A hétfőn este, éjszaka és kedden leesett hóis megnehezíti a közlekedést, keddre mindent fehér lepel borított.– tudtuk meg Kovács Páltól, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatójától. A kalcium-clorid azonban csak –5 fokig hatékony, és az éjszaka jóval hidegebb volt ennél. Arra vártak, várnak, hogy a hőmérséklet emelkedjen, illetve a forgalom feltörje a havat. Sóból több 100 tonna áll rendelkezésre.A közmunkások – 50–60 dolgozott a vásárhelyi utcákon – a járdákat és a buszmegállókat, buszöblöket takarították, sózták, négy pótkocsis traktorról. A fűnyírótraktorokat pedig már a tél elején átalakították, ellátták adapterrel, hogy alkalmas legyen a hókotrásra. Utóbbi információkat már Magyar József, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. üzemeltetési igazgatója mondta.– közölte. Közmunkást láttunk járdát takarítani, valamint a Kinizsi utcán pár percen belül követte egymást két kis traktor és az egyik hókotró és sózó.Anonimitást kérő betegszállító elmondta: az Erzsébet-kórház új járóbeteg rendelőjénél kitették a „Csúszásveszély" táblát, viszont a lépcsőket úgy síkosságmentesítették, hogy lepedőkkel takarták le. Mióta hideg van, a fotocellás ajtókat bezárták, csak egy oldalsó kisajtón lehet közlekedni és a külső kis lifttel tudják felvinni betegeket a bejáratig.

A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 61-es és a 65-ös főút Tolna megyei szakaszán, Veszprém megyében a 82-es főút első 43 km-es szakaszán, valamint a 75-ös főúton Zala megyében Bak és Rédics özött, a 33-68 km özé eső szakaszon is 7,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben a hófúvások miatt.



A Dunántúlon jelenleg 17 alsóbbrendű útszakaszt hóátfúvások miatt teljes vagy félszélességben lezártak szakembereink. megyében Ló és Csepreg, Karakó és Jánosháza, Szombathely és Bucsu, Egyházasrádóc és Nagykölked, Kemenesmihályfa és Tokorcs, a Vönöck és Kemenessömjén, Őrimagyarósd és Viszá , a Zimány és Szőce, valamint a Mersevát és Kemenesszentmárton özötti mellé úton, Győr-Moson-Sopron megyében Vitnyéd és Csapod, Egyházasfalu és Szakony, illetve Nemeskér és Egyházasfalu özött van érvényben teljes útzár. Míg Zala megyében Gelse és Pölöskefő özött ét szakaszon, az Újudvar-Magyarszerdahely összekötő úton, a sármelléki bekötőúton, és a kehidai átkötő úton találkozhatnak az autósok korlátozással. Elzárt település ugyanakkor egyik megyében sincs.



A fentieken ívül a magyar-horvát határszakaszon, a horvát hatóságok az ottani útviszonyok miatt Letenyén a határátlépőnél szüneteltetik a 7, 5 tonnánál nehezebb kamionok átléptetését.

Szentes belterületén a városellátó intézmény takarítja az utcákat. A járművek már reggel elindultak, de a hó folyamatosan esett, így például a Felsőpárt városrész egyes utcáin végzett kotrásnak pár óra múlva nyoma sem volt. Az intézmény vezetője, Kiss Ferenc lapunknak korábban elmondta: hat nagy- és három kisjárművük fogható hadrendbe. Hóátfúvás miatt lezártak több útszakaszt Vas megyében, vasárnap estig kell a hóátfúvásokra számítani.- Ketten könnyebben megsérültek abban a balesetben ami a 4401-es út 23-as kilométerszelvényében történt. A baleset valamivel 10 óra 30 perc előtt történt. Egy autó az úton megcsúszott és a jármű az út menti árokban állt meg. Az autóban utazó két fő könnyű sérülést szenvedett. Aa járművezetőktől a megváltozott időjárási körülmények miatt.A 47-es főút Szeged és Vásárhely között is havas, alig lehet 60-nal haladni. Aki teheti, ne ma üljön autóba, vagy induljon el időben.Szeged és Deszk között teljesen bedugult az út a Szegedre tartó irányban. Áll a sor. Már körülbelül egy kilométeres a sor.- Nagyobb követési távolságot tartva körültekintőbben, megfontoltabban kell vezetni, mivel az esetleges hibák könnyebben korrigálhatóak. A hó, a jeges, esetleg nyálkás, vagy száraz útszakaszok hirtelen válthatják egymást, mely különös óvatosságot kíván.- A nyári gumiköpenyek tapadási tulajdonságai hideg időjárási viszonyok között jelentős mértékben csökkennek! Már +7° C hőmérséklet alatt a téli gumiabroncsok előnyösebb tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a nyáriak. A megfelelően megválasztott téli autógumikkal vészfékezés esetén jelentősen lerövidül a féktávolság.- Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, melegebb ruhadarabokra, vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra, valamint üzemanyagra is. Érdemes előre tájékozódni az út és időjárási viszonyokról.- Látni és látszani! A gépjárművek izzóinak fényereje sokévi használat után csökkenhet, a szennyeződés, a sár és a vízpermet jelentősen ronthatja a fényerőt, ezért fontos a rendszeres ellenőrzés és a karbantartás. A kerékpárosok és gyalogosok figyelmét felhívjuk, hogy jól működő világítás és megfelelő öltözék (feltűnő színű ruha, fényvisszaverő kiegészítők) életeket menthet! Fontos tudni, hogy mind kerékpáron, mind, gyalog lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a láthatósági mellény.A kedvezőtlen időjárási körülmények között előfordul, hogy a gyalogosok nem elég körültekintőek és kevésbé figyelnek a közlekedés más résztvevőire, hiszen a kellemetlen időben – érthető módon – mielőbb célhoz szeretnének érni. Ebből adódóan nélkülözhetetlen, hogy a járművezetők fokozott figyelemmel és a sebesség csökkentésével közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, buszmegállókat.Az előrejelzések szerint továbbra is borult időre és holnap estig havazásra számíthatunk a megyében. Az északi szél többfelé megerősödik, ezért hófúvások is kialakulnak. Télies útviszonyokra, többfelé havas útszakaszokra készülhetünk, ezért óvatosan közlekedjünk! Marad a dermesztő hideg is, a csúcsérték -9 és -2 fok között valószínű. Ezért lehetőleg téli gumi nélkül senki ne induljon el autóval!