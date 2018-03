Tömegszerencsétlenség a Csongrádi sugárúton: 12-en megsérültek, amikor egy Citroen hajtott ki egy troli elé - fotók

10.50 - A



A Szegedi Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset okozása miatt indított büntetőeljárást a Citröent vezető nő ellen.- A rendőrség a helyszíni szemlét befejezte, újra 4 sávon halad a forgalom.Még mindig teljes útzár van érvényben, de a trolikat (amelyiknek nem kell áramszedő a haladáshoz) egyesével átengedik.A rendőrség a járdát is lezárta, gyalogosan is csak azokat engedik be, akik a Csongrádi sugárút és a Nádas utca sarkán laknak.A rendőrség elsődleges információi szerint egy Citroen C-Crosser a Kecskeméti utcából fordult ki balra a Csongrádi sugárútra, ahol nem adta meg az elsőbbséget a trolinak, ami már nem tudta el elkerülni az ütközést. A troli a padkán felhajtva egy villanyoszlopnak hajtott. Úgy tudjuk 12-en sérültek meg, mindannyian a trolin utaztakköztük a troli vezetője is. 2-en súlyosan, 10-en könnyebben.Helyszínen tartózkodó kollégánk elmondta, a troli a baleset következtében felszaladt az útpadkán, egy villanyoszlop állította meg, amely kimozdult a helyéről. A lámpatest is leesett a tetejéről. A troli szélvédője kiszakadt.A helyszínt most hagyta el két mentőautó, amiben valószínűleg a sérülteket vitték. A rendőrök a Rózsa utcánál zárták le a sugárutat, de a baleset fentebb, a Kecskeméti utca környékén történt.- A Csongrádi sugárúton is történt egy baleset, troli és személyautó ütközött, a Rádió Taxi Három diszpécsere szerint most ért oda ét mentő. Az érintett útszakaszt a rendőrség teljes szélességében lezárta. A gépjárművezető torlódásra számíthatnak.Baleset a Boldogasszony sugárút-Bécsi körút sarkán, ahol villamos és személyautó találkozott. Ezen a részen egyébként is sokan vannak, most elég nagy a dugó. A Hősö örnyé én is rengeteg az autó minden irányból. A hidakon is a szokásos araszolás van, illetve a Belvárosi híd előtt az újszegedi részen hosszú sorok vannak. Rengeteg méretes átyú nehezíti a özlekedést szerte a városban - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.