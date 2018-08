ÚtON: 9 órától zárva a rakpart, félpályán megy a forgalom az M43-ason

Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi az M43-as autópálya Makó felé vezető oldalán, a 29-es kilométernél, Óföldeák térségében. A balesethez a szegedi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett áramtalanították a járművet. Az elsődleges információk szerint az eset során senki nem sérült meg. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.- Baleset történt a Dorozsmai úton: a volt kamionparkolónál, a bejövő oldalon a szélső sávban. Az arra járók figyeljenek!Folyamatos a haladás mindkét hídon. Fontos, hogy a rakpartot csak 9 óráig lehet használni, utána lezárják! A rakpartot kedd reggel (augusztus 21.) 7 óráig nem használhatjuk - e mellett a tűzijáték idején, augusztus 20-án 20.45-től 21.20-ig a Belvárosi híd is zárva lesz!A Tisza Lajos körúton, a Novotel előtt még dolgoznak. A Retek utca-Hóbiárt, valamint a Dugonics utca-Sóhordó utca sarkán is félpályás közlekedés van. A Boldogasszony sugárúton van egy kis torlódás, és sorokra kell számítani a Kossuth Lajos sugárúton is. - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról!



DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.