ÚtON: Biciklist sodort el egy személyautó a Szent Ferenc utcában, félpályás útzár

Kerékpárost sodort el egy személyautó a Szent Ferenc utcában - tudtuk meg a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletesétől. A biciklis könnyű sérülést szenvedett, a helyszínelés befejeztéig félpályás útzárra számíthatnak az autósok.A József Attila sugárút végig be van állva, a Csillag tér és a Hajós utca szintén. Szerepe van ebben annak is, hogy a Szilléri sgt. le van zárva a forgalom elől. Torlódik a álvária sgt., Boldogasszony sgt. és a Tisza Lajos körút végig.Baleset történt a Felső Tisza-parton, a Háló utcánál lévő kereszteződésben. Két autó ütközött. A reggeli forgalom és a baleset miatt komolyabb torlódásra lehet számítani.Belváros is tele van Boldogasszonyon araszolnak a kocsik, de a Csillagtérnél is lassan lehet csak haladni. Körutak , sugárutak jól járhatóak.

