ÚtON: A belvárosi hídnál fennakadásra kell számítanunk, oszlopnak ütközött egy autó a 47-esen

- Oszlopnak ütközött egy autó a 47-es főúton, Algyőnél, a Kastélykert utáni körforgalomnál. A balesetben egy ember megsérült, a szegedi hivatásos és az algyői tűzoltók is a helyszínen tartózkodnak. A forgalom egy sávon halad a Hódmezővásárhelyi oldalon.: Élénkül a forgalom szerdán reggel: Újszeged felől már a belvárosi híd előtt várakozásra kell készülnie az autósoknak, a forgalom a hídon is araszolva halad. A Bertalan hídon hamarabb át lehet kelni - köszönhetően annak is, hogy újra megnyitották a rakpartot. A Hősök kapujánál sűrűbb a forgalom, de a belváros, így beleértve a sugárutakat is, jól járható. Nagyobb forgalomra a bevezető utakon kell számítanunk.- tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.