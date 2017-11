ÚtON: A lehullott falevelek és az eső miatt csúszósak az utak

Az eső és a lehullott falevelek miatt úszósak az utak, és rengeteg az autó városszerte. Mind ét hídon csak lépésben lehet haladni, a belvárosi híd előtt Újszeged felől hosszú sorok állnak.A Csillag tér örnyé én is kaotikus az állapot., a Szilléri-Debrecenisaroknál ráadásul még a munkálatok miatti sávszű ületek is okoznaknehézséget a özlekedésben. A Hősö kapujánál is torlódás van aBoldogasszonyon a nagykörútig áll a sor vége. A körutakon is lámpátóllámpáig érnek a sorok