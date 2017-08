ÚtON: A rakpartot hamarosan lezárják és munkálatok is nehezítik a közlekedést Szegeden

Jól lehet közlekedni a város útjain. A körutakon, a sugárutakon, valamint a hidakon is lendületes tempóban autózhatunk . A Boldogasszony sugárútra, a vízmű munkálatai miatt, hamarosan nem lehet majd a Tisza Lajos körútról rákanyarodni. A Gutenberg utcán átvágták az utat, nem lehet végig menni rajta. A Hajnóczy utca nagykörút felőli végin fát vágnak ki ezt is átmenetileg lezárják. A rakparton most még lehet közlekedni, de parkolni11-kor lezárják. Sajnos reggel már volt egy baleset a Dorozsmai úton, itt helyszínelnek. A Kálvária sugárúton a Katona utcától kifelé útlezárás nehezíti a közlekedést. Trafipax dolgozik a Párizsi körúton a rendőrség előtt!