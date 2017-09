ÚtON: A Torontál térnél egy autó kidöntött egy rendőrlámpát - galéria

Mindenfelé elég sok autó van, főleg a belváros szívében - itt-ott már kisebb dugókkal is találkozhatunk. A külső részeken is sokan mocorognak, de folyamatos a haladás. A hidakon is jól lehet haladni, igaz, a szegedifeljárókban már kicsi várakozásra kell felkészülni.Szemtanúk szerint az autós a Vedres utcából hajtott ki, amikor eddig ismeretlen okból úgy döntött, hogy visszatolat és ekkor kiütötte a zebra melletti rendőrlámpát. A szemtanúk információiból úgy tudjuk, hogy a férfi valószínűleg ittas lehetett. A balesetben csak az autót vezető sofőr sérült meg, őt a mentők fejsérüléssel látták el. Ezután elszállították vérvételre, hogy megállapíthassák, hogy ittas volt-e a sofőr a baleset idején.A Moszkvai körút, a Kálvária sugárút és a Móra utca közötti részen a szélső sávban elkezdték felmarni az aszfaltot.- A Dorozsmai úton a Mazda előtt a szélső sávon útfelbontás nehezíti a közlekedést, jó hosszan.Élénk a forgalom az utakon. A bevezető fő utakon, körutakonsugárutakon egyre több az autó, már a lámpáknál sorok vannak. A Hidakonis egyre több az autó a belvárosi hídon, illetve az Újszegedihídfeljáró előtt már torlódik a forgalom. A Csillag téri körforgalomnális torlódás van Lugas utca felől. Hősök kapujánál is sokan közlekednek, illetve a Boldogasszony sugárúton az iskoláknál is komoly torlódásokvannak.