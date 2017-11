ÚtON: Aki teheti, ma inkább válassza a tömegközlekedést

Újszegedi részen már kaotikus az állapot. A belvárosi hídon araszolás van a híd előtt minden irányból hosszú sorok. Az új-hídon is már szinte végig ér a sor, a Bérkert utcában is hosszú kocsi sor várakozik a lámpa előtt. A Hősök kapujánál is elég zűrös minden irányból sokan vannak. Bécsi körutat aki teheti kerülje el mert tragikus. Most már a körutakon, sugárutakon össze függő kocsisorok vannak, de azért lendületesen lehet haladni.