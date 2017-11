ÚtON: Araszolás a hidakon

Ma reggel is a meg szokott forgalom van az utakon. Újszeged felől a belvárosi hídfeljáróban a szokásos várakozás van, a hídon araszolás. Az új híd is megtelt, végig ér a sor. A Csillag tér és a Hősök kapuja környékén is csak lassan lehet haladni. A Debreceni - Szilléri sarkon a munkálatok nehezítik a közlekedést. A bevezető utakon mindkét irányban jelentős mennyiségű autó közlekedik. A sugárutakon, körutakon jól lehet haladni .