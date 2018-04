ÚtON: Araszolnak a kocsik az egész városban

Az Algyői úton araszolnak az autók a Tyúkász kocsmától, a József Attila és a Tisza Lajos is végig beállva.Kaotikus a városban a közlekedés. Minden körút és sugárút be van dugulva.A hidakon is torlódás van. Újszeged felől a Belvárosi hídra való feljutás rengeteg türelmet igényel.