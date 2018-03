ÚtON: Árokba sodródott egy menetrend szerinti busz Tömörkénynél, térképen követhetik a hókotrókat - fotók

A Makkosházi körút és a Csongrádi sugárút kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák

Így áll a sor a Vedres utcában. Fotók: Karnok Csaba

Arról is hírt kaptunk, hogy reggel Kakasszék és Székkutas között árokba csúszott egy autó. A mentés alatt hosszú sor alakult kimutatunk fotót is.Anyagi káros baleset történt a 4504-es út 14-es kilométerszelvényében. Egy busz árokba sodródott. A jármű műszaki mentésének ideje alatt teljes útlezárás van érvényben.Egy menetrend szerinti autóbusz csúszott árokba a Csongrád megyei Tömörkény határában. Csongrád felől haladt a menetrend szerinti autóbusz, amikor a havas és egyébként is rossz minőségű úton megcsúszott és az útszéli vizesárokba hajtott. Információnk szerint a buszon hatan utaztak, ők nem sérültek meg, majd a baleset után gyalog mentek tovább. A busz saját erejéből nem tudott kijönni az árokból, ezért a katasztrófavédelem darut kért a helyszínre, amivel kitudták húzni. A balesethez a csongrádi és a szentesi tűzoltókat riasztották, akik a műszaki mentésben vettek részt.Átmenetileg még télies útviszonyokra - havas, latyakos szakaszokra - lehet számítani a gyorsforgalmi utak közül az M43-as, az M5-ös és az M6-os autópálya egyes szakaszain, valamint a Nagykanizsa-Nyíregyháza vonaltól délre a főbb és alsóbbrendű utakon hétfő reggel. Azt írták, hogy az északkeleti országrész kivételével mindenhol havazik, az Észak-Dunántúlon és a középső országrészben inkább szállingózik a hó. A látási viszonyok mindenhol jók. A légmozgás gyenge vagy szélcsend honol. A hőmérséklet mínusz 8 és plusz 11 fok között változik - közölte az Útinform.Sérüléses baleset történt a 4521-es út 2-es kilométerszelvényében. Egy személyautó villanyoszlopnak ütközött. Az arra közlekedők lassú haladásra számíthatnak.A Szegedi örnyezetgazdálkodási Nkft.-től megtudtuk: hajnali három órakor elindultak a hókotrók a városi fenntartású főbb utakon. A hókotró (síkosságmentesítő gépek) gps alapú gépjármű övetése nyilvános térképen, amelyet a környezetgazdálkodás honlapján frissítenek - olvasóink is megtekinthetik.Két DAKK-os busz áll a Makai úton kirakott elakadásjelzővel: torlódást okoznak, ezt vegyék számításba a közlekedők a remek tavaszi időjárás mellé. Örüljenek, hogy nincs hóakadály, mondanánk, de mindenhol dugó van, észlelik kollégáink. Mindkét Tisza-hídnál beállt a forgalom: Újszegeden a sportcsarnokig áll a sor, lépésben lehet átjutni.