ÚtON: Baleset a Bem utcában, autók csúsztak össze a lámpás körforgalomnál

Baleset történt a Bem utca 8. előtt, két autó ütközött. Torlódás, útlezárás nincs a helyszínen.Baleset történt a lámpás körfogalomnál, a Kossuth Lajos sugárút végén. A helyszínen járó tudósítónk jelentette, hogy több autó összecsúszott. Jelenleg helyszínel a rendőrség. Fennakadásra lehet számítani.A Retek utcán a Bihari és Hóbiárt utca között elkerítették az aknatetőket, szóval megint kerülgetni kell az arra közlekedőknek. A Budapesti körút, a Csillag tér hozza a reggeli formáját, és a FelsőTisza parton is végig sok a jármű. A Római körút teljes hosszában tele van, de elég sűrű a nagykörút többi szakasza is. A Dugonics téri körforgalom szintén zsúfolt, és egyre nehezebb haladni a Boldogasszonyon, illetve a Tisza Lajos körút végén. Újszegeden a Makai, Szőregi út, Temesvári körút, Bérkert utca, valamint a Belvárosi hídra vezető utcák mindegyikében lassú sorokban halad a forgalom, így tehát a hidakon is.

