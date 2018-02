ÚtON: Baleset nehezíti a közlekedést a Pláza előtt, busz és autó ütközött

Anyagi káros baleset nehezíti a közlekedést a Pláza előtt. Egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött. A Szegedre befelé tartók számítsanak torlódásra.Három autó koccant a Párizsi körúton, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületénél. A helyszínelés ideje alatt a hídig torlódás várható.A Csillag tér és a Víztorony tér elég mozgalmas. A Szilléri sugárúton is elég sokan özlekednek, a Felső Tisza-partonilletve a rakparton is lassú a haladás. A Szőregi úton és a Temesváriörúton rengeteg az autó. A hídfeljáróknál hosszúak a kocsisorok, ahidakon araszolás van. Az Aradin és a kliniká örnyé én egyre sűrűbb aforgalom. A Szentháromságon és a Boldogasszony sugárúton is sokanözlekednek, az iskolá előtt kaotikus a helyzet. örutakon sincs autóban hiány, de komolyabb fennakadás nincs. A bevezető főutakon a befelé jövő forgalom az erősebb. A pláza parkolóban mérik a sebességet.