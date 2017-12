ÚtON: baleseti helyszínelés a Szabadkai úton

Már most sokan vannak mindenfelé, talán a legfolyamatosabban a nagykörúton lehet özlekedni. A Szabadkai úton a benzinkút magasságában baleseti helyszínelés zajlik. Aradi tér és vonzáskörzete, Csillag tér és vonzáskörzete telítettek, csakúgy mint a hídfeljáró . A Belvárosin most is araszolni kell.- tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.