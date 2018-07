ÚtON: bármerre jár, útfelbontással találkozik

A városban szinte mindenhol van valamilyen felbontás, lezárás. A Szilléri sugárúton a Debreceni utcánál el kezdték a körforgalom építését, ezért itt se ki, se be nem lehet hajtani a mellékutcákba. A Szilléri sugárút nagykörút felőli részén a buszmegállóhoz is hozzá fogtak, ami sávszűkülettel jár. A rakparton újra közlekedhetünk, ez sokat javít a belváros forgalmán. A Szabadkai úton az evezős pálya irányában elég erős a forgalom. Komolyabb torlódással nem találkoztunk, a hidak is jól járhatóak - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

