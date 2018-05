ÚtON: Biciklist ütöttek el a Gyertyámos-Petőfi sarkon, koccanás a vasúti átjáróban a Szabadkai úton

Délelőtti helyzetjelentés: Sajnos már korán reggel történt baleset, a Gyertyámos-Petőfi sarkon biciklist ütöttek el, most helyszínelnek . Nagyon sokan vannak az utakon. A belvárosi híd előtt Újszeged felől már sorok alakultak ki. örutakon, sugárutakon még jól lehet haladni. A belvárosi részen már vannak kisebb dugó , a Hősö örnyé én minden irányból torlódik a forgalom, a Csillag térnél is minden irányból sokan vannak . Bevezető főutakon egyre többen tartanak kifelé-befelé. A Szabadkai úton a úti átjáróban koccanás történt - számoltak be róla a Rádió Taxi Három munkatársai.