ÚtON: Délig lezárták a Sándorfalvi úti vasúti átjárót a tramtrain építése miatt, és egy baleset is történt az úton

Szatymaz felé induljanak el

az autópályára hajtsanak föl, és a 47-es lehajtójánál tudnak bemenni Szegedre.

Szeged felől ugyanezeket az útvonalakat javasolják.

Percenként 10-15 autó fordul vissza. Fotók: olvasó-tudósító

Baleset történt a Sándorfalvi út 7.-nél, torlódás várható, lassú haladásra számítsanak.Arra közlekedő olvasó-tudósítónk jelezte, hogy lezárták a Sándorfalvi úti vasúti átjárót. Nem kevés bosszúságot okoz a lezárás: folyamatosan fordulnak vissza az emberek.: november 14-én 7-től délig lezárják a Sándorfalvi úti vasúti átjárót a tramtrain építési munkálatai miatt. Azt tanácsolják az oldalon az autósoknak:Korábban megírtuk: szinte lehetetlen lesz bejutni Szegedre Sándorfalva felől, ha elindul a tramtrain . Mivel nem épül aluljáró,Az újszegedi részen a Szőregi úton már nagyon sokan tartanak a város felé, és a hidak előtt hosszú sorok vannak. A belvárosi hídon lépésben lehet haladni, de az új híd is kezd megtelni. Elkerített aknafedő et kell kerülgetni a Budai Nagy Antalon, Felső Tiszaparton, valamint a Hajós utcában. A Csillag tér örnyé én is torlódik mára kocsisor, főleg a Lugas utcában. A Szillérin még mindig nemészült el a örforgalom, ez okoz némi fennakadást. A körutakon,sugárutakon sokan vannak, de jól lehet haladni. A Tisza Lajos örúton isdolgoznak, mert a jó munkához idő kell! A Boldogasszonyon végigaraszolás van, a Dugonics tér örnyé én is nagy a torlódás. A rakpart jól járható - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.