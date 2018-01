ÚtON: Délután jól lehet haladni az utakon

Kezd élénkülni a délutáni forgalom, de egyelőre folyamatosan lehet haladni az utakon. Oskola, Somogyi utcákban és a Stefánián már belassul a közlekedés, Aradi és Csillag tér vonzáskörzetében szintén mutatkozik egy kis akadozás. Ahol a legsűrűbben vannak, az ma is a Szőregi út.Erős a forgalom a városban. ülső, belső örutakon, sugárutakon egyaránt rengeteg a jármű. Az Aradi téren, a Szentháromság, Somogyi, Oskola utcákban nehéz haladni, csakúgy, mint a Boldogasszony sugárúton. A Tisza Lajos krt 109 előtt még el van kerítve egy sáv, az is bezavar rendesen a közlekedésbe. Újszegeden is sokan vannak, a hidak igencsak terheltek, lassú a özlekedés ott is.