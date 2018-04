ÚtON: dugóval indul a hét, három baleset Szegeden - fotók

12.00 - Három baleset is történt rövid időn belül Szegeden: a Tisza Lajos körút-Szentháromság utca kereszteződésében egy troli és egy személyautó ütközött, ennek során egy trolin utazó személy könnyű sérülést szenvedett. A forgalmat rendőrök irányítják.



Az Avar utcában és az Oskola utcában is két személyautó ütközött egymással.



10.30. - Folytatódnak az ivóvízhálózat javítási munkálatok a Kígyó utca-Tisza Lajos körút sarkán, ezért a Kígyó utca Tisza Lajos körúti végét lezárták - a Kígyó utcából sem a Tisza Lajos körút, sem a Hajnóczy utca felé nem lehet közlekedni. A tervek szerint 15 órára visszaállhat a közlekedés megszokott rendje.



8.30 - Bontják az aszfaltot a Széchenyi téren, a posta felől - minden bizonnyal ez okoz majd fennakadást a forgalomban, figyeljen, ha arra jár!



Reggeli helyzetjelentés: Hétfőn reggel zsúfoltak az utak, a belváros minden részén nehezen lehet haladni - a Roosevelt téren rendőri irányítás mellett zajlik a forgalom. Mindkét hidat is sokan használják, Újszeged felől hosszú sorokban állnak az autók, de a körutakon is lámpától-lámpáig érnek a sorok. A Mars tér előtt, a Párizsi körúton továbbra is ott van az elkerített aknafedő a jobbra kanyarodó sávban, ezt kell kerülgetni. Sajnos a külső részeken sem jobb a helyzet, a Csillag tér környékén is minden irányból dugó van, és a sugárutakon is araszolnak az autók.