ÚtON: Egyirányú a Vitéz utca, ezt nem mindenki érti, de a rendőrök segítenek - fotók

Reggel a taxisok is figyelmeztettek: a Vitéz utca egyirányú, de sokan behajtanak a tiltás ellenére. Szabó Szilvia Katalin, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője jelezte: a Szentháromság-Vitéz utca kereszteződésénél rendőrök segítik azokat, akik nem tudják, merre mehetnek a megváltozott közlekedési rendben. A sajtóreferens elmondta: továbbra is segítik a rendőrök a közlekedést, amennyiben erre szükség lesz, és ellenőrizni is fogják a szabályok betartását a helyszínen - jobb lesz megjegyezni, mert szankcióval jár a behajtás.A ülső részeken egyelőre jól lehet haladni, de beljebb, a nagykörúton már sűrűbben vannak. Életbe léptek a beígért lezárások, tehát a Szentháromság és Petőfi özött a Petőfi felé egyirányú a Vitéz utca. Sokan behajtanak a tiltás ellenére, figyeljenek oda! Az Aradi térről a Zrínyi utca felé lehet kijutni, és a Petőfin tovább menni, aki alsóváros felé tart. A rakpart még mindig zárva, így a Tisza Lajos örúton nagy a mozgás - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

