ÚtON: élénk a forgalom Szegeden, elsodortak egy biciklist

- Elsodortak egy biciklist Szegeden, a Zrínyi és az Eötvös utca kereszteződésében. Az elsődleges adatok szerint a biciklis könnyebben megsérült.Az Oskola és a Somogyi utca is telített, ahogyan a Belvárosi híd újszegedi oldala is kezd torlódni. Bár élénk a forgalom a város többi részén is, de folyamatosan lehet haladni.-- Anyagi áros baleset történt Szegeden, a Makai úton. A járművek műszaki mentésének ideje alatt torlódásra lehet számítani - közölte a rendőrség.: Sűrűsödik a forgalom, a bevezető utakon főleg befelé van sok autó, de a örutak, sugárutak még egész jól járhatóak. A Belvárosi híd előtt sorok vannak, de az új híd lendületes még. A belváros kezd megtelni, főleg az Aradi vértanúk tere és vonzáskörzete. Eléggé megszaporodtak a kerékpárosok, fokozottan ügyelni kell rájuk - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.