ÚtON: Elsodortak egy biciklist a Gazdasági kar épülete előtt

17.35: Gázolás történt a álvária-Bólyai sarkon, biciklist ütöttek el. Folyik a helyszínelés. A belvárosból kifelé vezető sávot lezárták a helyszínelés idejére.



Délutáni helyzetjelentés: Oskola - Oroszlán sarkon két biciklis találkozott, még folyik a helyszínelés. Oskola utcán is lépésben lehet csak haladni, de ez helyzet a Somogyi utcában valamint a Dugonics tér környékén is.

Nagykörúton, valamint a sugárutakon is rengeteg az autó, kereszteződésekben lámpák előtt sorok vannak. Kossuth Lajos sugárúton is mindkét irányban rengetegen vannak. Hidakon lendületesen lehet haladni.



Reggeli helyzetjelentés: A bevezető utakon, örutakon, sugárutakon a nagyobb csomópontokon már torlódás van. A Csillag tér örnyé én, illetve a Hősö kapuja örnyé én is araszolva lehet csak haladni. A hidakon is a szokásos reggeli ú van, türelem kell az átjutáshoz. Kecskésteleptől Mihálytelken keresztül Röszkéig javítják az útburkolatot, ezen a részen 30-as tábla van érvényben. A Tavasz utca örnyé én vágjá a fá ágait, ez részleges fennakadást okoz a özlekedésben - tudatta az ÚtOn partnere, a Rádió Taxi Három.