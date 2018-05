ÚtON: Fának ütközött egy autó a sándorfalvi úton, teljes útzár van érvényben

: Minden irányból sokan vannak a Dugonics tér környékén - az Oskola utca és a Somogyi utca is kezd bedugulni, de nagy a sor a lámpák előtt a Hősök kapujánál is. A Nagykörúton jól lehet haladni, ahogy a sugárutakon is folyamatos a haladás. Több helyen a buszmegállók felújítása okoz kisebb akadályokat.- Fának ütközött egy autó Sándorfalva és Ópusztaszer között a dóci elágazásnál: a sofőr nem szenvedett komoly sérüléseket, szerencsére ki tudott szállni az autóból. A balesethez a szegedi hivatásos és a sándorfalvai önkéntes tűzoltókat riasztották, akik megkezdték a műszaki mentést. Az elsődleges információk szerint az eset során egy ember megsérült, ezért őt a mentők kórházba szállítják. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Regg eli helyzetjelentés: reggel is a szokásos zsongás van az utakon !! Újszeged felől már a belvárosi híd előtt hosszú sorok vannak. A Bertalan hídon sem sokkal jobb a helyzet itt viszonylag folyamatos a haladás. A Csillag tér

örnyé én araszolás van minden irányból. A rakpart jól járható, viszont a

Hősö kapujánál, illetve a Dugonics tér örnyé én torlódik. A körutak, sugárutak jól járhatóak - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.