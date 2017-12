ÚtON: felbontott csatornaaknába hajtott egy autó a Szillérin, próbálják kiemelni - fotók

A Vízmű által felbontott, elkerített, kibetonozott csatornaaknába hajtott bele autóval egy férfi a Szilléri sugárúton.Kollégánk jelezte: a helyszínen van a rendőrség és a tűzoltóság is, de a tűzoltók nem tudják kiemelni az autót szorult helyzetéből. A trolivezeték miatt ugyanis nem tudják használni a darut - valószínűleg autómentőre lesz szükség. Mindkét irányban halad a forgalom, de vezessenek óvatosan, lassítsanak a baleset helyszínénél!Egyre sűrűbb a forgalom a város útjain. A Mars téren és a nagykörúton hosszú a kocsisor, a Hajnóczy utca-Londoni körút sarkán útbontás lassítja a haladást a szélső sávban. A belváros egyelőre jól járható. A Dugonics téren és a Hősök kapujánál már torlódik a forgalom.A Hajnóczy-Londoni sarkán lévő útbontásról a következő közleményt küldte portálunknak a Szegedi Vízmű: őtörés miatt ivóvízvezeté javítási munkálatokat végez a Szegedi Vízmű Zrt. a Hajnóczy utca és a Mars tér (Nagykörút) kereszteződésében.A munkavégzés időtartama alatt sávlezárás (időszakosan az utca teljes szélességében) is szükséges, az útszű ület (útlezárás) torlódást okozhat. érjü , hogy az arra özlekedő fokozottan figyeljenek!A munka az ivóvíz szolgáltatásban csak korlátozottan okoz átmeneti fennakadást az érintett örzetben.A tervek szerint legkésőbb ütörtö reggelig a Vízmű elkészül a hibajavítással."Az Algyői híd újra járható. Nincs már útakadály.A Lonodni körút 1-nél lerobbant busz a belső sávban. Akadályozza a forgalmat.Újszegeden a Temesvári körúton és a Bérkert utcán hosszú sorok vannak a lámpák előtt. Belvárosi híd is dugig van lassú a haladás. Mars téren és a nagy körúton egyre erősebb a forgalom. Víztorony téren és a Csillag téren is sűrű a forgalom. Hősök Kapujánál csak araszolva lehet haladni.