ÚtON: figyeljen a jelzőlámpára az Algyői hídon, teljes útzár a vásárhelyi Erzsébet úton

16.18 - Elindult a pénteki csúcsforgalom. A belváros már kezd bedugulni, főleg a Tisza Lajos körút és a Tisza közötti rész. A külső részeken most még viszonylag lendületesen lehet haladni. A Londoni körút 13-nál a szélső

sávban utat javítanak, csak a belső sávban lehet közlekedni.



16.05 - Egy személyautó és egy traktor ütközött Vásárhelyen, az Erzsébet úton. A helyszínelés idejére az utat a rendőrség teljes szélességében lezárta.



14.30 - Az Algyői híd felújítása miatt hatalmas kocsisorok alakultak ki a 47-es főúton Vásárhely és Szeged fele is. A forgalmat jelzőlámpa irányítja, de a rengeteg autóval alig bír.

Fotó: DM

A sorban araszoló kollégánk elmondta, sokan a falu felé kerülnek, és a híd előtt próbálnak a sorba becsatlakozni. A sor vége valahol a körforgalom körül lehet.



A rendőrségtől megtudtuk, egymást érik a balesetek. Jelenleg is rendőr irányítja a forgalmat, hogy felszámolják a lámpa miatt feltorlódott több kilométeres sort. A rendőrség ugyanakkor kéri, minden autós figyeljen a lámpára és ne rutinból közlekedjen, ugyanis még hosszú ideig lesz felújítás a hídon.

Nyüzsög a város. A bevezető utakon, a örutakon, a sugárutakon is sokan vannak, de jól lehet haladni. A szokásos helyeken, a Hősö kapujánál, a Csillag téren, a hidak előtt már torlódik a forgalom. Sajnos az útjavításokat nem sikerült befejezni, úgy hogy továbbra is nehezítik a özlekedést a Csongrádi sugárút-Rózsa utca, a Szilléri sugárút- Debreceni utca, valamint a Felső Tisza-parton is dolgoznak még - tudtuk meg az Úton partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.