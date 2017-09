ÚtON: Forgalmas délutánra számíthatunk

Sok a jármű délután is az utakon. A Rókusi, Makkosházi örúton, asugárutakon és a nagykörúton is sokan autóznak. Az Aradi téren, az Oskola ésa Somogyi utcákban is erős a forgalom, csakúgy, mint Újszegeden. A hidakonviszonylag jól lehet özlekedni.Sűrű a forgalom mindenfelé, külső részeken és a belvárosban egyaránt. A nagykörúton azért elég jól lehet haladni, a Felső Tisza parton pedig parkolási tilalom van az új irodaház körül. Újszegeden a Belvárosi-híd lábánál a Székely soron szinte a sportcsarnokig ér a kocsisor.