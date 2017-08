ÚtON: forgalomkorlátozás a SZIN miatt

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a sebességellenőrzési helyekről tájékoztatja a közlekedőket.

A járművezetők 2017. augusztus 22-én a következő helyszíneken számíthatnak sebességmérésre Csongrád megyében: 10:00-12:00 óra között: M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Szeged, Bertalan-híd

451-es főút, Csongrád-Gátér között

Hódmezővásárhely, Kutasi út

Apátfalva, Aradi utca

451-es főút, Szentest elkerülő szakasza

Kistelek, Kossuth utca 12:00-14:00 óra között: M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

5-ös főút, Szeged-Balástya között

451-es főút, Csongrád-Gátér között

47-es főút, Székkutas-megyehatár között

Apátfalva, Széchenyi utca

451-es főút Szentest elkerülő szakasza

Balástya, Őszeszék tanya 14:00-16:00 óra között: M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Szeged, Dorozsmai út

451-es főút, Csongrád-Gátér között

Székkutas, Vásárhelyi út

Apátfalva, Széchenyi utca

Szentes, Ipartelepi út

5-ös főút, Kistelek-Balástya között 16:00-18:00 óra között: M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

5-ös főút, Szeged-Balástya között

451-es főút, Csongrád-Gátér között

Székkutas, Vásárhelyi út

Makó, Szegedi utca

Szentes, Ipartelepi út

5-ös főút, Kistelek-Balástya között 18:00-20:00 óra között: M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Szeged, Dorozsmai út

451-es főút, Csongrád-Gátér között

47-es főút, Hódmezővásárhely-Székkutas között

Makó, Aradi utca

451-es főút, Szentes-Csongrád között

Balástya, Őszeszék tanya 20:00-22:00 óra között: M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Szeged, Dorozsmai út

451-es főút, Csongrád-Szentes között

47-es főút, Hódmezővásárhely-Székkutas között

430-as főút Makót elkerülő szakasza

Szentes, Ipartelepi út

Kistelek, Kossuth utca Bács-Kiskun megyében a mai napon a következő helyszíneken számíthatnak sebességmérésre a járművezetők. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztálya: 09:00-10:30 Kecskemét, Halasi út 10:45-12:00 5-ös számú főút Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakasza 13:00-16:00 Kecskemét, Kiskunféleyházai út 16:15-19:00 Kecskemét, Halasi út M5-ös autópálya: 01:00-24:00 Kiskunfélegyháza és Lajosmizse közötti szakasz Bajai Rendőrkapitányság: 07:00-09:00 55-ös főút Baja és Csávoly közötti szakasza 09:20-11:45 Baja, Monostori út 12:40-16:00 54-es főút Sükösd és Nemesnádudvar közötti szakasza 16:20-20:00 Sükösd, Dózsa György út Kalocsai Rendőrkapitányság: 07:45-09:45 Harta, Széchenyi utca 10:10-11:10 Dunapataj, Kalocsai út 11:15-12:15 Dunapataj, Hartai út 13:30-15:30 Foktő-Kisfoktő Kecskeméti Rendőrkapitányság: 08:00-20:00 44-es főút Kecskemét és Lakitelek közötti szakasza Kiskőrösi Rendőrkapitányság: 08:00-10:00 564-es út 52300-as méterénél 10:00-12:00 Kecel , Soltvadkerti út 13:00-15:00 Kecel, Császártöltési út 15:00-16:00 Császártöltés, Bajai út Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság: 08:00-12:00 451-es út 7700-as méterénél 13:00-19:00 5-ös főút 105800-as méternél Kiskunhalasi Rendőrkapitányság: 04:30-07:30 Kiskunhalas, 53-as főút 52500-as méterénél 08:00-12:00 Balotaszállás, 53-as főút 62700-as méterénél Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság: 08:30-10:00 51-es főút Tass és Dömsöd közötti szakasza 10:30-12:00 51-es főút Tass és Szalkszentmárton közötti szakasza 13:00-16.00 51-es főút Tass és Dömsöd közötti szakasza 16:15-17:45 51-es főút Dunavecse és Apostag közötti szakasza

Békés megyében 2017. augusztus 22-én az alábbi időpontokban és helyszíneken várható sebességmérés. 08:30 - 10:25 47. számú főútvonal Csorvás és Székkutas közötti szakasz 08:55 - 09:55 47-es főút Mezőberény - Köröstarcsa közé eső szakasz 09:50 - 12:25 44. számú főút Békéscsaba és Gyula között 09:15 - 10:25 47-es főút Körösladány és Szeghalom között 10:05 - 10:50 Gyomaendrőd, Fő út 10:15 - 12:15 Gyula, Nagyváradi út 10:05 - 11:50 Köröstarcsa, Kossuth u. 10:35 - 11:50 Körösladány, Simay utca 10:45 - 12:25 Orosháza, Csorvási út 11:00 - 12:00 Gyomaendrőd, Bajcsy út 12:20 - 13:20 443-as út Gyomaendrőd - Szarvas között 12:30 - 13:30 Gyula, Vértanúk útja 12:50 - 14:00 Körösladány, Garibaldi tér 12:55 - 13:50 47-es főút Mezőberény - Békéscsaba közé eső szakasz 13:30 - 14:30 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 13:30 - 14:30 Békéscsaba, Berényi út 13:40 - 14:50 47. számú főútvonal Csorvás és Székkutas közötti szakasz 13:55 - 14:55 Mezőberény, Békési út 14:35 - 15:45 Békéscsaba, Szarvasi út 14:45 - 16:45 44. számú főút Gyulát elkerülő szakasza 14:10 - 15:20 Körösladány, Simay utca 15:30 - 16:50 Gyomaendrőd, Fő út 15:55 - 17:05 Békéscsaba, Gyulai út 15:05 - 16:10 Köröstarcsa, Kossuth u. 15:10 - 17:00 47. számú főútvonal Csorvás és Székkutas közötti szakasz 15:30 - 16:15 47-es főút Körösladány és Szeghalom között 16:20 - 17:35 47-es főút Mezőberény - Köröstarcsa közé eső szakasz 16:35 - 17:30 Szeghalom, Kinizsi utca 17:00 - 18:00 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 17:00 - 18:00 44. számú főút Gyula-Békéscsaba közötti szakaszán 18:10 - 19:10 443-as út Gyomaendrőd - Szarvas között 19:45 - 22:00 Gyula, Csabai út 22:15 - 00:15 44. számú főút Gyulát elkerülő szakasza

: Erősödik a forgalom főleg a belvárosi részen. A Széchenyi tér környéke, illetve a Dugonics tér, Oskola utca, Somogyi utca, valamint a Stefánián is egyre jobban lassul a tempó, sokan vannak az utakon. Újszegeden a SZIN környékén is egyre többen vannak. A környéken forgalmi rend változás is van: a Jankovich utca egyirányúsítva lett a Szent-Györgyi Albert utcától a töltés felé. Körutakon, kinti részeken jól lehet haladni, nincs dugó.A SZIN miatt 2 utcában is forgalomkorlátozásra kell számítani: a Szent-Györgyi Albert utcánál a Jankovich utcában csak a töltés felé lehet haladni, a töltésről lefele pedig a Kállay utca használható.Suzuki Ignis hajtott az Alsónyomás sor irányából a Kecskés felé tartó négyes villamosba, dolgoznak a helyszínelők.Történt egy koccanásos baleset a Dorozsmai úton a úti átjárónál kisteherautó és egy személyautó koccant ez okoz fennakadást. A város fő útjain jól lehet haladni . Az Új híd lábánál Újszeged felől villog a lámpa. A Római körúton a szélső sávban még mindig kerülgetni kell az elkerített részt - tudtuk meg a Rádió Taxi Háromtól, az ÚtON partnerétől. Az újszegedi oldalon traffipax mér.