ÚtON: gabonaszállító kamion és egy autó ütközött a Horgosi úton

Fotó: Kuklis István

- Gabonaszállító kamion ütközött egy autóval a Horgosi úton. A rendőrség sajtóügyeletétől megtudtuk, a személyautóban könnyebben sérültek. A gabona egy része az útra folyt, de a forgalmat nem akadályozzák.

Mindenfelé sok a jármű. Sok helyen javítják az utakat: a Szatymazi utcában a Damjanich - Puskás utca özött felmartá az aszfaltot, a Gáspár Zoltán utcában is, a Londoni krt.13 előtt még mindig csak a belső sávban özlekedhetünk, a Szilléri-Debreceni saroknál is egyre szűkebb ajárható útfelület , illetve a Felső Tisza parton is porolunk még . A belvárosi hídra való feljutás Újszeged felől igényel némi türelmet. A Csillag tér örnyé , valamint a Hősö örnyé is be van dugulva rendesen. A körutakon, sugárutakon lendületesen lehet haladni - tudtuk meg az Úton partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.