ÚtON: gázolaj folyt szét Vásárhelyen a kettős körforgalomnál

Kezdődik a délutáni csúcsforgalom. A Belvárosi híd jól járható, nincs fennakadás. A Csillag téren és a Szilléri sugárúton sűrű a forgalom. Az Oskola utca és a Somogyi utca teljesen bedugult, csak araszolva lehet haladni. A Mars téren és a nagykörúton is sok az autó.A Kinizsi-Bethlen-Teleki-Vöröskereszt utcák találkozásában lévő kettős körforgalomban közel 200 méter hosszan folyt szét a gázolaj. A rendőrség tájékoztatása szerint a Bethlen utcában 150 méteres, a Telekiben 30 méteres szakaszon szennyezett az úttest. A rendőrség a helyszínen, az olajat a Közút munkatársai fogják leszórni, addig is kérik az autósok és közlekedők türelmét.- Három autó ütközött a régi 5-ös főút 158-as kilométerszelvényében. A balesetben egy ember sérült meg könnyebben - tudtuk meg a rendőrség sajtóügyeletétől. Egy szemtanú szerint egy autó az árokba sodródott. A helyszínen félpályás útlezárás van érvényben.A Mars téren és a Nagy örúton rengeteg az autó. A Londoni örút 13-nál csak a belső sávban lehet özlekedni útjavítás miatt. A Temesvári őrúton és a Székely soron is sok az autó. A Belvárosi híd istelítődve mindkét irányba. A Hősö kapujánál torlódik a forgalom - tudtuk meg az Úton partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.