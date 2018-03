ÚtON: gyalogost sodort el egy autó Újszegeden

A rendőrség tájékoztatása szerint egy személyautó elsodort egy gyalogost Újszegeden, a temesvári körút és a Fő fasor kereszteződésében. A baleset helyszínén a sérült ellátása zajlik. Az érintett útszakaszt a rendőrség lezárta.- Baleset törtét a Brüsszeli körút-Római körút József Attila körút sarkán, két autó ütközött össze, jelenleg is rendőrök irányítják a forgalmat. A forgalom csak egy kanyarodó sávon, valamint egy sávon halad.A város sugárútjain, külső részein és a nagykörúton is élénk forgalommal indul a csütörtök. Telített a Víztorony tér, a Csillag tér és az Aradi tér környéke is. A Belváros hídon nehezebb az átjutás, az újszegedi hídfőnél minden irányban hosszú sorok alakultak ki - tudtuk meg az ÚtOn partnertől, a Rádió Taxi Háromtól.