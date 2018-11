ÚtON: Gyalogost sodortak el a Budapesti körúton - újra szabadon járható a körút

Gyalogost sodort el egy személyautó a Budapesti körúton. A helyszínen félpályás útlezárás van érvényben, torlódás várható.A Belvárosi híd teljesen tele van mindkét irányban, valamint a belvárosban is lépésben lehet csak haladni. Kossuth Lajos -nagykörút sarkán nem működnek a jelzőlámpák, ezért ezen a részen sem egyszerű a közlekedés. A Rókusi körúton is végig ér a kocsisor, valamint a Csillag tér környéke is minden irányból tele van. A Hősök kapujánál szintén sok türelem kell a közlekedéshez, itt is rengetegen vannak, a Boldogasszonyon mindkét irányban tömött sorokban araszolnak a járművek. Széchenyi tér környéke felé is sokan közlekednek, sokan biciklivel.10.01 - Baleset miatt forgalomkorlátozás volt az Algyői út 61 szám előtt. A helyszíni szemlét övetően az útszakasz ismét járható, a forgalom folyamatos - tájékoztatott a rendőrség.- Baleset miatt torlódásra kell számítania a Szeged belvárosa felé tartóknak az Algyői út 61 szám előtt. A ráfutásos balestben három autó ütközött össze, az elsődleges információ szerint ketten önnyű sérülést szenvedtek. A helyszíni szemle idejére rendőri irányítás mellett halad a forgalom- Az esőnek köszönhetően hatalmas tócsák vannak az utakon, illetve a mellékutcákban sok a lehullott falevél. Nagyon sokanvannak már most minden felé. A bevezető utakon már torlódik a forgalom,Újszeged felől már a hidak előtt hosszú sorok vannak. A Derkovits fasor-Töltés utca sarkon, illetve a Töltés utca a Szőregi útig fel van marva, ami hetek óta nagyban nehezíti a közlekedést Viszont a jó hír, hogy a Szilléri sugárúton elkészült a körforgalom és most már minden irányból lehet használni, de a Retek utcában még kerülgetni kell az újból felmart aknafedők környékét. A Felső Tisza-parton rengetegen vannak, a rakparton úgyszintén, a klinikák környéke valamint a Boldogasszony sugárút és a Dugonics términden irányból torlódik. A körutakon, sugárutakon folyamatos a haladás, a lámpáknál viszont sorok vannak - tudtuk meg az Úton partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.