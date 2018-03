ÚtOn: Hármas koccanás a Párizsi körúton, villanyoszlopot döntött ki egy autós az Algyői úton

Hármas koccanás történt a Párizsi körúton, a rendőrség előtt - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.Ugyanaz a helyzet mint reggel: a belvárosi részen dugó dugó hátán. Továbbra is érezni lehet a rakpart hiányát a közlekedésben. A Tisza Lajos körút teljesen be van dugulva, ugyanúgy a Dugonics tér minden irányból, az Oskola , Zrinyi , Somogyi utcában teljes a áosz. A Nagykörúton is lámpától lámpáig érnek a sorok. A sugárutakon jól lehet haladni. A hidakon is sűrűsödik a kocsik sora .Az Algyői úton egy gépjármű villanyoszlopot döntött ki. Reggel 7 órakor már a rendőrség a helyszínen volt. Jelenleg még az áramszolgáltató dolgozik az oszlop visszaállításán. Az áramszolgáltatásban a közelben nem érzékelünk gondokat. A forgalom picit akadozik a helyreállítás miatt.Érezni lehet a rakpart hiányát. A belváros teljesen be van dugulva. Tisza Lajos körúton végig araszolás van, Dugonics tértől a klinikákig áll a sor .Boldogasszonyon, illetve a Szentháromságon , valamint az Aradi téren is hosszú sorok vannak a lámpák előtt . Nagykörúton is sokan vannak, igaz itt még viszonylag jó tempóban lehet haladni. Csillagtérnél is minden irányból vannak már sorok. Újszeged felől az új-hídon még viszonylag gyorsan lehet átjutni, a régi hídon viszont már csak araszolás van illetve az Újszegedi oldalon hosszú sorok . Bevezető főutakon is sűrűsödik a forgalom, a Szőregi úton már összefüggő kocsisorban araszolnak a városba jövök . Algyői úton egy autó van félig az árokban. Sajnos bővebb információm nincs róla.