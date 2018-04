ÚtON: három autó ütközött a Dorozsmai úton

08.40 - Anyagi áros baleset történt Szegeden, a Dorozsmai út 11. szám előtt. A balesetben három autó érintett, személyi sérülés nem történt. Az arra közlekedők figyeljenek - tudata a rendőrség.Mai reggelen is a szokásos dugókkal szembesül aki kocsival indul el. Újszeged felől hosszú sorok vannak a híd előtt. A Bertalan hídon is rengeteg az autó ,itt is araszolás van. Tisza Lajos körút illetve a belváros minden utcájában dugó van. Nagykörúton is lámpától-lámpáig érnek a sorok, a Mars tér előtt a jobbra kanyarodó sávban egy elkerített aknafedőt kell kerülgetni. Tarjáni város részben is rengeteg az autó. Bevezető utakon is rengetegen vannak , lassú a haladás. Csillag tér környékén is minden irányból csak araszolva lehet haladni - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.