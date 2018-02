ÚtON: Hatalmas forgalom számítsanak ma reggel

Sok az autó minden felé! Befelé a városba a Szőregi úton már végig araszolva lehet csak haladni. A Belvárosi híd előtt minden irányból hosszú kocsisorok vannak az Újszegedi oldalon. A Bertalan hídon is most már szinte végig ér a kocsisor. Rengetegen vannak a hősök környékén itt is minden irányból araszolás van. Egyre több a kátyú az utakon. A belvárosi hídon csak nem sikerült betömni azt a két hatalmas lukat, a Párizsi krt, a Csongrádi sgt, a Szentháromságon, a Csillag térnél valamint a Felső Tisza parton is több nagyobb kátyút kell kerülgetni. A Makkoserdő - Ősz utca sarkánál félpályás útzár van. Csillag térnél is rengetegen vannak minden irányból torlódik. Körutak viszonylag jól járhatóak.