ÚtON: hétfőn a hidak okoztak kihívást a szegedi közlekedésben

Városszerte erős a forgalom, mind a ülső örutakon, sugárutakon és a nagykörúton is. A belvárosban is sok az autó, Oskola, Somogyi utca is el van látva járművel. Nem csak a Belvárosi híd, hanem a Bertalan híd is tele van kocsival, mindkét irányba.Sűrű a forgalom mindenfelé, a ülső örutak, sugárutak pörgősek. A nagy örúton a híd lábánál és a Mars tér magasságában van némi torlódás. A Csillag tér, Mátyás tér, Aradi vértanúk tere forgalma szintén akadozik, és a Belvedere ház örnyé , illetve az Anna úti csomópont is zsúfolt. Mindkét hídon sokan özlekednek, de a Belvárosi híd jelenti a nagyobb kihívást reggel is - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.