ÚtON: hosszú sorok alakulnak a lámpáknál

16.15: délután is rengetegen özlekednek, a Tisza Lajos örút özepe kezd bedugulni. A ülső örutakon és most a nagykörúton is hosszú sorok alakulnak a lámpáknál. Újszegeden a Szőregi út zsúfolt, illetve a hidak is eléggé forgalmasak.



Bács-Kiskun megyében a mai napon a következő helyszíneken számíthatnak sebességmérésre a járművezetők.

09:00-19:00: M5-ös autópálya Kiskunfélegyháza és Lajosmizse közötti szakasza01:00-24:00: M5-ös autópálya Kiskunfélegyháza és Lajosmizse közötti szakasza07:00-09:00: Csávoly, Dózsa György út09:30-11:45: Baja, Dózsa György út13:00-15:30: Baja, Szent Antal utca15:40-17:00: Baja, Köztársaság tér08:00-10:00: Kalocsa, Pataji út10:10-12:10: Kalocsa, Miskei út13:30-15:30: Kalocsa, Bátyai út08:30-11:45: 5-ös számú főút, Kecskemét és Lajosmizse közötti szakasza13:00-16:00: 5-ös számú főút Lajosmizse és Felsőlajos közötti szakasza16:00-19:30: Kecskemét, Kiskunfélegyházai út08:00-14:30: 52-es számú főút Solt és Kecskemét közötti szakasza15:15-17:00: Kiskőrös, Dózsa út17:30-19:15: Akasztó, Fő út08:00-12:00: 5-ös számú főút Kiskunfélegyháza, Szegedi út13:00-18:00: 451-es számú út Kiskunfélegyháza, 7.700 métere08:00-12:00: Tompa, 53-as számú főút 82.700 métere13:00-16:00: Tompa, Halasi út08:00-10:00: 513-as számú út 5.468 métere10:30-12:00: Dunavecse, Fő út13:00-16:00: 51-es számú főút 62.050 métere16:15-17:45: 51-es számú főút 59.550 métereSűrű a forgalom mindenfelé, főleg a ülső örutakon és a belvárosban. A Nagykörút folyamatosan járható, a Felső Tisza-part első fele akadályokkal szű ített, és 30-as sebességkorlátozás él. Újszegeden rengeteg az autó, a Székely soron a Sportcsarnokig ér a sor vége, a hídon pedig araszolgatni kell - tudtuk meg az Úton partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.