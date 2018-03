ÚtON: IFA-val találkozott egy autó a Kossuth Lajos sugárúton

Erős a forgalom a városban, A Kossuth Lajos sgt elején hosszú a sor a lámpánál, a belvárosban is rengeteg az autó. A Belvárosi híd lámpái mű ödnek, ott is kezdenek sorok alakulni. A József Attila sugárút végig tele van, de a nagykörút folyamatosan járható.- A Kossuth Lajos sugárút-Pozsonyi Ignác utca sarkán egy Fiat Punto és egy IFA találkozott. Az utatlezártá a helyszínelés miatt.Élénkül a forgalom mindenfelé, de a ülső örutakon, sugárutakon egyelőre folyamatosan lehet haladni. A nagykörút még jól járható, a Tisza Lajos örút már sűrűbb, és az Aradi vértanúk terén is egyre nehezebb özlekedni. A Szőregi úton sokan tartanak a város felé, ahídfeljáróknál, a hidakon - főleg a Belvárosin - nagyon sok az autó - tudtuk meg az Úton partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.