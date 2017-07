ÚtON: indul a pénteki zsongás, és jönnek a kamionok

Indul a délutáni zsongás az utakon, és a Dorozsmai úton márgyülekeznek a kamionok a felvonulásra, ezért a város felé csak az egyik sávonözlekedhetnek az arra járó A örutakon, sugárutakon most még jól lehet haladni és a hidakon is viszonylag folyamatos a özlekedés, de a belvárosi részen kisebb torlódásokra már lehet számítani. A bevásárló özpontok örnyé én egyre több az autó, a Szilléri sugárúton a Fecske utcába be illetve vele szemben a Debreceni utcából ki nem lehet özlekedni.Eseménytelen a reggel. Az utakon a szokásos reggeli forgalom van, lendületes, torlódás mentes. A Kossuth Lajos sugárúton a körforgalomnál vannak kicsit felszaporodva az autók, de ez sem igazán vészes. Újszeged felől mindkét hidunkon gyorsan át lehet jutni a szegedi oldalra. A kollégáim jelezték, hogy a fák lombjai nagyon sok helyen rá lógnak a közlekedési táblákra, és ez nagyon veszélyes főleg a kereszteződésekben - tudtuk meg a Taxi Három diszpécserétől.