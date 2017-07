ÚtON: itt a nyár és a szabadságok, ez a közlekedésen is érződik

Reggeli helyzetjelentés: Tomból a nyári szabadság, ezt jól lehet érezni a közlekedésen is!



Bevezető utak, körutak, sugárutak jól járhatóak. A Kossuth Lajos

sugárúton a nagy körforgalomnál kicsit lassú a haladás itt még egy

darabig csak egy sávon közlekedhetünk. A Szilléri sugárúton is dolgozik

a vízmű itt a Fecske utcába nem lehet be hajtani, illetve vele szemben

a Debreceni utcából ki hajtani nem lehet. Hidakon sincs fennakadás,

Hősök kapuja környékén is jól lehet közlekedni!