Erős a forgalom a város útjain. A Tisza Lajos örúton végig lépésbenlehet haladni, a Dugonics térnél már minden irányból torlódik a forgalom. A Hősö kapujánál most is javítják még a jelzőlámpákat, egyelőre nem mű ödnek, itt is sokan vannak minden irányból. A Nagykörúton a bevásárló özpont örül van komoly fennakadás. ülső örúton is lámpától lámpáig érnek a kocsisorok. A hidakon is sokan özlekednek, de folyamatos a haladás.Már most iszonyatos sorok vannak az Újszegedi oldalon a belvárosi híd feljáróban. A Szőregi úton, valamint a Temesvári krt sincs autóban hiány. Csillag tér környékén is araszolás van, illetve a körutakon, sugárutakon is rengetegen vannak. Sajnos még mindig kerülgetni kell az elkerített részeket a Szilléri - debreceni sarkon és a Dózsa utcában. A Tisza Lajos körúton még nem működnek a lámpák a Szentháromság illetve a Boldogasszony sarkokon is nagy a káosz.